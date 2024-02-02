Здание горсуда Алматы, строящееся с 2018 года, планируют сдать в эксплуатацию в следующем году

Новое здание городского суда Алматы планируется сдать в эксплуатацию только в 2025 году, сообщили в ответ на запрос Власти в управлении строительства города. Здание строится на улице Айтеке би с 2018 года, его планировали сдать еще в 2019-м.

«Строительство здания городского суда завершено на 50%, выполнены строительно-монтажные работы по каркасу и внутренним инженерным сетям, частично выполнены отделочные работы. Завершение запланировано в 2025 году», - сообщили в управлении.

Ведомство пояснило, что в ходе строительства «возникла необходимость изменения концептуальных решений и функционального наполнения здания, предназначенных перспективного развития и полноценного функционирования в связи с новыми требованиями, в том числе по проведению онлайн заседаний».

По данным управления строительства, общая стоимость проекта 9 415,6 млн. тенге, на сегодняшний день освоено 4 874,0 млн. тенге, остаток составляет 4 541,6 млн. тенге.

Строительством здания занимается компания «СК Элитcтрой Проект».

Для строительства здания горсуда на пересечении улиц Айтеке би и Шарипова снесли несколько ветхих жилых зданий. Проект строительства представлял тогдашний аким города Бауржан Байбек, сроки его реализации неоднократно переносились и в итоге проект стал одним из городских долгостроев.