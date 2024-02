Кенжегул Сейтжан родился в 1982 году в Костанайской области. Учился в Алматы в спецшколе-интернате для слепых и слабовидящих детей, окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «История. Основы права и экономики», также проходил курс социального лидерства в Японии, изучал английский язык в University of Cuny (США) и получил степень магистра в University of Reading (Англия) по специальности Education (Leadership and Management).

В разные годы работал учителем истории в школе, в реабилитационном центре для детей с инвалидностью, в гостиничном бизнесе, занимал пост генерального секретаря ОЮЛ «Казахстанской Федерации голбола», вице-президента и президента РОО «Казахстанская Федерация Паравелоспорта». С 2022 года является президентом Федерации по голболу Астаны. Чемпион Казахстана по Параолимпийскому виду спорта «Голбол» и по паравелоспорту, бронзовый медалист Чемпионата Азии по паравелоспорту. Мастер спорта по паравелоспорту.

С марта 2023 года депутат мажилиса VIII созыва, член фракции партии «Народная партия Казахстана».