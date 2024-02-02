Марат Жыланбаев заявил о намерении продолжать голодовку еще месяц

1 февраля представители общественной наблюдательной комиссии Олжас Сыздыков и Людмила Шаврова посетили осужденного лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марата Жыланбаева в колонии в Степногорске. Он заявил, что продолжит голодовку до 1 марта, сообщает Радио «Азаттык» .

«Я знаю свой организм, я не причиню ему вреда. Самое главное – хочу показать свое отношение к приговору. Не нужно уговаривать меня прекратить голодовку. У меня нет возможности иначе выразить несогласие с несправедливым приговором», - цитирует Жыланбаева представитель наблюдательной комиссии Олжас Сыздыков.

Сообщается, что сейчас Жыланбаев пьет только воду и принимает витамины, совершает ежедневные пробежки по прогулочному дворику и своей камере, а врачи ежедневно проверяют его здоровье.

Осужденный лидер незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марат Жыланбаев объявил голодовку 24 января, заявив, что не прекратит ее, пока не будет отменен его приговор.

29 ноября 2023 года суд в Астане признал виновным Марата Жыланбаева в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации» и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

19 января городской суд Астаны не удовлетворил апелляционную жалобу Марата Жыланбаева. Рассмотрение апелляционной жалобы прошло в закрытом режиме. У здания суда собрались сторонники Жыланбаева и потребовали его освобождения. Они считают, что уголовное дело против него имеет политическую подоплеку.

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступал с критикой властей и участвовал в акциях протеста.