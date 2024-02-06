Верховный суд не нашел оснований для пересмотра дела Нурсултана Исаева, осужденного после Январских событий

5 февраля Верховный суд Казахстана постановил, что нет оснований для пересмотра дела Нурсултана Исаева, 33-летнего жителя Актобе, приговоренного к 15 годам лишения свободы после участия в митингах в январе 2022 года. Суд отклонил ходатайство Азамата Сагала, адвоката осужденного, о переквалификации обвинения против Исаева и рассмотрении дела в кассационной коллегии. Об этом во вторник сообщило Радио «Азаттык».

Адвокат Исаева не согласился с решением суда. Он пояснил «Азаттыку», что сторона защиты изначально не была согласна с обвинением в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«В Верховном суде мы просили переквалифицировать статью обвинения на менее тяжкую – статью 380 (угроза или насильственные действия в отношении представителя власти), поскольку у Исаева не было умысла на совершение посягательства на жизнь сотрудника», – сказал изданию Сагал.

Супруга осужденного Аида Хазеева также сказала журналистам «Азаттыка», что решение суда не стало для родных неожиданностью, так как у дела «имеется политическая подоплека».

«У нас все еще есть надежда. Именно поэтому мы обращаемся к международным правозащитным организациям. Мы не остановим борьбу», – также сказала она.

В феврале 2023 года суд города Актобе приговорил Исаева к 15 годам лишения свободы за преступления, которые, по утверждению властей, он совершил во время протестов. Тогда вместе с ним на скамье подсудимых было еще 17 фигурантов уголовного дела. Апелляционный суд оставил его приговор в силе.

Власти утверждают, что он пытался намеренно наехать на полицейских на своей машине. Исаев рассказал в суде, что не хотел причинить кому-либо вред. Он пошел на площадь, где проходили акции протеста, чтобы узнать о происходящем, но в массовых беспорядках не участвовал. Позже он попытался отодвинуть свою машину подальше от слезоточивого газа и стрельбы.

Согласно показаниям Исаева, он был ошеломлен тем, как пуля попала в его лобовое стекло. В результате этого он случайно врезался в полицейский кордон.

Международные правозащитные организации призывали к пересмотру приговора по делу Исаева, а также подчеркивали, что он заявлял о пытках, но его заявление осталось без внимания.