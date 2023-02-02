Суд Актобе оправдал троих обвиняемых в участии в массовых беспорядках во время январских событий

В Актобе вынесли приговор 18-ти обвиняемым в участии в массовых беспорядках на площади у областного акимата во время январских событий, неподчинению представителям власти и по другим статьям УК РК. Как сообщает газета «Диапазон» , дело рассматривалось в специализированном уголовном суде с ноября прошлого года. На скамье подсудимых было 17 мужчин и одна женщина. 1 февраля им вынесли приговор.

Из 18 человек только двое остались под стражей. Один из них – Нурсултан Исаев – осужден на 15 лет лишения свободы. По версии обвинения, он 5 января 2022 года около областного акимата сбил на легковом автомобиле двух полицейских и одного гражданского, личность которого так и не установили. Следствие посчитало, что Исаев посягал на жизнь полицейских. Защита Исаева считает наказание слишком суровым, поскольку один полицейский получил легкий вред здоровью, а у второго вообще не было травм. Адвокат настаивал, что у подзащитного не было умысла лишать жизней стражей порядка.

«Считаю, что приговор не обоснован и незаконный, вынесен в нарушении всех требований законодательства. Вина моего подзащитного не доказана, но суд приговорил его к 15 годам. Это вопиющее нарушение законности. Конечно, мы будем обжаловать приговор», - заявил адвокат Исаева.

Второй обвиняемый, который таже останется под стражей, приговорен к четырем годам лишения свободы, в его деле признали рецидив. Еще восьмерых обвиняемых суд признал виновными в участии в массовых беспорядках и приговорил к условным срокам. Четверо обвиняемых получили реальные сроки, но суд сократил им часть наказания по амнистии и учел дни, проведенные под стражей и под домашним арестом, и на момент оглашения приговора они уже отбыли полностью назначенное наказание. Тех из них, кто находился под стражей, освободили сразу после оглашения приговора.

Троих подсудимых суд оправдал. Это Ернур Ажниязов и Асланбек Омаров – их обвиняли в участии в массовых беспорядках. При этом изначально Ажниязова обвиняли в организации массовых беспорядков, но позже следователь изменил обвинение на другое. Жанну Есмурзаеву обвиняли по двум эпизодам – это участие в массовых беспорядках и неподчинение представителям власти. Суд установил, что во время массовых беспорядков ее на площади не было, по этому эпизоду ее оправдали. Однако она признана виновной в неподчинении, суд освободил ее от основного наказания по амнистии. Есмурзаева же считает, что доказательств по второму эпизоду нет.

«Меня изначально взяли под стражу как организатора массовых беспорядков, я три месяца провела под стражей. Примерно через полгода обвинение переквалифицировали», - рассказала она изданию.

Теперь все трое имеют право взыскать с государства компенсацию за моральный ущерб от незаконного уголовного преследования по обвинению, которое с них было снято.

Вместе с тем бывшего сотрудника полиции Куата Шамуратова приговорили к одному году лишения свободы за неподчинение представителям власти, но освободили полностью от наказания по амнистии.

Подсудимые в суде заявляли, что не имеют отношения к массовым беспорядкам, а пришли на площадь к акимату на мирный митинг.

Издание также сообщает, что областной акимат предъявлял обвиняемым иск на 114 млн тенге, департамент полиции – на 32 млн тенге, однако суд эти иски не удовлетворил, так как посчитал, что у обвинения нет доказательств ущерба на эти суммы во время массовых беспорядков.