Кардинальную модернизацию металлургических комбинатов поручил начать Токаев

Министерству промышленности нужно обратить особое внимание на кардинальную модернизацию действующих производств, и начать нужно с металлургических комбинатов, поручил в среду в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Особого внимания требует задача кардинальной модернизации действующих производств. Следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места», - поручил Токаев.

Президент заявил о важности жесткого контроля за поддержанием технического состояния предприятий. В целом, по его словам, нужно придать новый импульс промышленному развитию страны.

«Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты», - заявил глава государства.

По его словам, министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Однако, констатировал он, конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны.

«Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло», - считает Токаев.

Более того, продолжил он, по многим из проектов не определены источники финансирования. Президент заявил, что приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, которые закладывают основу экономического роста на многие годы вперед. В этой связи он поручил правительству активизировать диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом.

«В целом должны быть ответы на вопросы, каким будет индустриальный облик Казахстана, какие предприятия завтра будут играть важную роль. Нужно действовать на опережение, в соответствии с требованиями времени», - заключил Токаев.