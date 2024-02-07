В целом, по его словам, нужно модернизировать все действующие производства
Кардинальную модернизацию металлургических комбинатов поручил начать Токаев
фото Qarmet

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерству промышленности нужно обратить особое внимание на кардинальную модернизацию действующих производств, и начать нужно с металлургических комбинатов, поручил в среду в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Особого внимания требует задача кардинальной модернизации действующих производств. Следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места», - поручил Токаев.

Президент заявил о важности жесткого контроля за поддержанием технического состояния предприятий. В целом, по его словам, нужно придать новый импульс промышленному развитию страны.

«Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты», - заявил глава государства.

По его словам, министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Однако, констатировал он, конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны.

«Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло», - считает Токаев.

Более того, продолжил он, по многим из проектов не определены источники финансирования. Президент заявил, что приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, которые закладывают основу экономического роста на многие годы вперед. В этой связи он поручил правительству активизировать диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом.

«В целом должны быть ответы на вопросы, каким будет индустриальный облик Казахстана, какие предприятия завтра будут играть важную роль. Нужно действовать на опережение, в соответствии с требованиями времени», - заключил Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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