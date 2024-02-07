Токаев поручил довести объемы льготного кредитования весенне-полевых работ до 1,5 трлн тенге

Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда, заявил в среду в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Он считает, что необходимо увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая также и средства банков второго уровня.

«В целом аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании, направленном на повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий», - заявил Токаев.

Он отметил, что объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ необходимо довести до 1,5 трлн тенге, а на инвестиционные проекты – до 800 млрд тенге. Также нужно увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 млрд тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза.

В 2023 году объемы льготного кредитования посевных и уборочных работ составил 140 млрд тенге. Такой же объем средств планировалось выделить на них в 2024 году. При этом объем льготного лизинга сельхозтехники в прошлом году превысил 170 млрд тенге.

«Кроме того, мы сможем повысить уровень внесения минеральных удобрений хотя бы до 50% от научно обоснованной потребности. Согласитесь, 10 центнеров зерновых с гектара – это показатель, который никак не красит нашу страну», - добавил Токаев.

Он также сообщил, что по доведению доли переработанной продукции в АПК до 70% в течение трех лет заметных шагов не было сделано.

Кроме того, Токаев заявил, что следует пересмотреть применение единого земельного налога, а основным условие должно быть то, что он должен учитывать эффективность использования земель.

Все меры господдержки должны предоставляться по принципу «одного окна», а потенциал аграрно-кредитной корпорации необходимо усилить, передав ей функции акиматов по субсидированию сельского хозяйства, считает Токаев. Для этого надо объединить услуги льготного кредитования и субсидирования субъектов АПК в рамках одной цифровой платформы.