Средства ЕНПФ на строительство трех ТЭЦ использовать не будут – Скляр

Средства из Единого накопительного фонда на строительство трех ТЭЦ, которыми займется российская сторона, использоваться не будут, заявил в среду в ходе брифинга в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он заверил, что проекты будут реализованы за счет иностранных инвесторов.

«Средства пенсионного фонда использоваться там не будут. Будут использоваться средства иностранных инвесторов, и они будут возвращаться за счет тарифа, который будут утвержден комитетом по регулированию естественных монополий. Соглашения подписаны компанией “Интер-РАУ” и компанией “Самрук-Энерго”, которые будут вместе строить данные станции. Но инвестиции будут не за счет источников холдинга “Байтерек”. Это я вам точно могу сказать», - заявил Скляр.

Он подчеркнул, что финансироваться строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будет за счет инвесторов.

«Оборудование, которое будет там установлено, будет российского производства. В РФ есть экспортный центр, который осуществляет субсидирование процентной ставки для оборудования, которое уходит на экспорт. То есть это реэкспорт услуг. Поэтому мы сейчас рассматриваем этот вариант. Дополнительное выделение какого-то льготного кредита от “Байтерек” не предусмотрено», - добавил первый вице-премьер.

Скляр также сообщил, что у новых ТЭЦ будет возможность перехода на газ, когда он появится в этих регионах. Сейчас уже разработано технико-экономическое обоснование ТЭЦ Кокшетау, а общая стоимость трех проектов – порядка 350 млрд тенге.