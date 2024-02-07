12 поселков Западно-Казахстанской области остались без электричества

12 поселков в Теректинском районе Западно-Казахстанской области остались без электричества, сообщает «Уральская неделя» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

Аварийное отключение электроснабжения произошло ночью, без света остались 1 160 абонентов в поселках Бозай, Магистральный, Рыбцех, Богдановка, Придорожное, Алгабас, Сарсенов, Шоптыколь, Токпай, Покатиловка, Приречное, Шалкар.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ТОО «ЗапКазРЭК» восстанавливает поврежденные сильным ветром электросети силами 14 человек и 9 единиц техники.

Жители города Аксай также жалуются в соцсетях на отсутствие электричества с ночи на среду. По словам администратора паблика Just Aksay Тимура Дарханова, отключение длится уже почти 12 часов, при этом в некоторых частях города нет и газа. Местные власти, по его словам, пока не предоставили информации о причинах отключения.