Активист «Oyan, Qazaqstan!» вышел на одиночный пикет в Алматы

Он поддерживает проведение марша 8 Марта
Темирлан Енсебек, активист движения за политические реформы «Oyan, Qazaqstan!», вышел на санкционированный одиночный пикет в Алматы в поддержку проведения марша 8 Марта.
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