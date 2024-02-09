Активист «Oyan, Qazaqstan!» вышел на одиночный пикет в Алматы

Темирлан Енсебек, активист движения за политические реформы «Oyan, Qazaqstan!», вышел на санкционированный одиночный пикет в Алматы в поддержку проведения марша 8 Марта.

Он вышел с плакатом, на котором указал официальных лиц в акимате, ответственных за отказы в проведении мирных собраний в городе.

«Неделя за неделей феминистки выходят на одиночные пикеты с требованием провести марш. Я считаю, что в нашей стране систематически нарушаются права женщин», - заявил Енсебек.

Ранее фемактивистки сообщили, что намерены добиваться разрешения на проведение митинга и марша 8 марта, в согласовании которых им ранее под разными предлогами отказал акимат Алматы. В прошлом году митинг 8 марта также не согласовали, но через некоторое время разрешили провести небольшую акцию в парке Ганди, где разрешено собираться лишь группам до 300 человек.