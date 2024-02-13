Прогноз социально-экономического развития Казахстана пересмотрят

В Казахстане пересмотрят прогноз социально-экономического развития с учетом мер государственной поддержки и вклада новых проектов в развитие отраслей. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Кроме того, он поручил усилить работу инвестиционного штаба, изменить подходы по поддержке предпринимателей, установить KPI по повышению эффективности работы госорганов и институтов развития.

«Приоритетной задачей правительства на текущий год и среднесрочный период остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%. В этой связи нужно пересмотреть параметры прогноза социально-экономического развития страны с учетом мер государственной поддержки и вклада новых и реализуемых проектов в развитие отраслей», - сказал Бектенов.

В этой связи он поручил министерству национальной экономики в течение месяца разработать и утвердить план первоочередных действий по обеспечению экономического роста на уровне 6% в 2024 году. Премьер подчеркнул, что план должен содержать «конкретные и эффективные меры, которые должны быть финансово обеспечены».

Бектенов также обратил внимание на низкий рост инвестиций в основной капитал, который за январь составил всего 0,6%.

«Такой низкий показатель говорит о некачественной работе уполномоченных госорганов и акиматов. Нужно усилить работу инвестиционного штаба, которого наделили достаточными полномочиями. Первостепенная задача министров и акимов – оказывать эффективную и действенную поддержку реализации инвестиционных проектов», - напомнил глава кабинета министров.

Он поручил министерству нацэкономики установить действенные и стимулирующие KPI по повышению эффективности работы госорганов и институтов развития, а также их ответственность при недостижении поставленных целевых индикаторов.

«Это будет способствовать улучшению инвестиционного климата и достижению реальных результатов», - считает Бектенов.

Кроме того, премьер заявил о важности государственной поддержки, но подчеркнул, что она должна быть дифференцированной. По его мнению, в приоритете должны быть – высокий передел и экспортный потенциал выпускаемой продукции.

«Финансовая поддержка должна предоставляться пропорционально, в зависимости от уровня технологической сложности производства. То есть чем сложнее производство и технологичнее, тем ниже ставка по кредиту или больше срок кредитования. В целом отечественный бизнес должен быть обеспечен доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования», - заявил премьер.

По его мнению, Миннацэкономики следует пересмотреть систему господдержки и «ускорить заключение соглашений с наиболее успешными средними предприятиями, нацеленных на расширение производства в 2-3 раза».