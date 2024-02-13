В ведомстве заявляют, что правительство готовит «целый пакет документов»
В МВД отрицают, что правительство не поддерживает уголовную ответственность за харассмент и сталкинг
ФОТОГРАФИЯ ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

И.о. председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров заявил, что правительство не давало заключение о том, что не поддерживает уголовную ответственность за харассмент и сталкинг. По его словам, эти понятия будут введены в «целом пакете документов», который сейчас готовится.

«Правительство не дало заключение о том, что не поддерживает введение ответственности. Правительство говорит о том, что готовится целый пакет документов, который, в том числе, включает в себя вопросы рассмотрения введения ответственности за харассмент, то есть это очень большой пласт вопросов», – сообщил Зулхаиров на брифинге в СЦК.

Это также касается и сталкинга. По его словам, это касается трудовых отношений, обязанности работодателей, работников.

Он добавил, сейчас министерство труда и социальной защиты и министерство юстиции готовят законопроект, который в последующем будет представлен депутатам.

Напомним, что 5 февраля в ходе презентации в мажилисе законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что инициаторами было предложено введение понятий сталкинг и «приставание сексуального характера», то есть харассмент, однако ушедшее в отставку правительство не поддержало это.

При этом в законопроекте появилась новая статья 121-1 «приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста». По ней предложено наказывать исправительными работами в размере до 200 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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