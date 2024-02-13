Отстрел сайгаков в Казахстане проходил в «пилотном режиме», заявили в «Охотзоопроме»

Отстрел сайгаков, который проводили в Казахстане до 10 февраля 2024 года, был в пилотном режиме. Теперь ученые будут делать новое биологическое обоснование и, с учетом наработанного опыта, министерство экологии и природных ресурсов будет принимать решение о новом изъятии сайги из популяции. Новое биологическое обоснование начнут готовить с мая и закончат к сентябрю, после этого будет приниматься решение о новом отстреле, сообщили во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций генеральный директор предприятия «Охотзоопром» Марлен Айнабеков и и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияр Тургамбаев.

По данным Айнабекова, по биологическому обоснования в 2023 году было рекомендовано изъять 226 тыс. особей уральской популяции и 111 795 тыс. бетпакдалинской популяции, или 20 и 15% соответственно. В результате до 10 февраля было убито 12,8%, или 42 тыс. особей.

«Мы не планировали изъять 337 тысяч особей, это было рекомендовано по биологическому обоснованию. Так как эта акция – управление сайгой – проходит в первый раз в этом году, последнее изъятие было в 1997 году. После этого изъятия промысловой охоты не было. Поэтому фактически мы как первооткрыватели, сколько смогли организовать, столько мы изъяли. Но фактически это как план не ставился, такого количества (337 тыс. – В.) мы должны были достичь по биологическому обоснованию», - заявил глава «Охотзоопрома».

Он уточнил, что это был «пилотный проект», чтобы разработать более совершенные меры по «изъятию» сайги из популяции.

«Но сейчас мы разрабатываем алгоритмы и дальнейшее усовершенствование этого управления. Мы думаем, что к осени этого года мы будем по-другому подходить этому. Как говорят, все учатся на ошибках, недостатки, которые мы не доработали в прошлом году, учтя их, мы совместно разработаем новый алгоритм работы и, думаю, уже более детально мы подойдем ко всем вопросам», - подчеркнул Айнабеков.

Президент республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Табигат» Кажым Джумалиев добавил, что сам ездил в полевые лагеря и наблюдал за отстрелом сайги, и в процессе работ вместе с учетными и Институтом зоологии «перепробовали разные способы изъятия для того, чтобы в этом году подобрать наиболее гуманный и эффективный способ подобрать», чтобы «действительно изымать ту численность, которая заявлена в биологическом обосновании».

«Это были первые шаги, потому что методика пришла к нам из Советского Союза, она, мягко говоря, не совершенна и устарела. И для того чтобы начать движение, необходимо было от чего-то начать отталкиваться», - объяснил Джумалиев.

В свою очередь, и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Данияр Тургамбаев сообщил, что с мая, после окота, до осени ученые начнут готовить новое биологическое обоснование. Однако, подчеркнул он, опыт прошлых лет показывает ежегодный прирост сайги на уровне 40-45%.

«В настоящее время будет готовиться биологическое обоснование на основе весенних учетов. Согласно обоснования будет (известна – В.) численность, которую нужно изымать в 2024 году», - сообщил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли к сентябрю в министерстве экологии биологическое обоснование, после которого будет решен вопрос по датам следующего отстрела, Тургамбев ответил «да».

12 февраля министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что в Казахстане с 10 февраля приостановили отстрел сайгаков, поэтому теперь любая охота на них будет незаконной. По его словам, в ведомстве вновь будут проводить биологическое обоснование и планируют возобновить регулирование популяции в 2025 году. Причем, сообщал Нысаньбаев, «отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами».

При этом, отметил министр, «скурпулезный детальный учет» с учетом прошлогоднего окота будет проведен в мае. По прогнозам, численность сайгаков вырастет еще на 40%.

Ранее министерство экологии в ответе на официальный запрос «Власти» сообщало, что разработанным Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана биологическим обоснованием по управлению популяциями сайгаков в Казахстане на 2024 год рекомендовано «изъятие» 200 тыс. особей уральской популяции и 100 тыс. особей бетпакдалинской популяции. Рекомендованные сроки были установлены с 10 января по 29 февраля, продолжить «изъятие» планировалось с сентября по ноябрь.

Кроме этого, в министерстве сообщали, что прорабатывается вопрос открытия любительской (спортивной) охоты на сайгака в этом году «в целях удовлетворения спортивных, эстетических потребностей и для личного потребления».

Между тем исследования по изучению популяции сайгаков и их конкуренции с сельскохозяйственными животными только планируется провести в 2024-2026 годах.

В Минэкологии также говорили, что, по прогнозным данным ежегодного прироста в 40%, к концу 2024 года численность сайгаков достигнет 3,6 млн особей.