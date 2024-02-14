Условия сделки будут известны позже
«Казахтелеком» продаст Tele2 и Altel катарской компании
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

АО «Казахтелеком» продаст один из своих активов ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», в который входят бренды Tele2 и Altel катарской компании Power International Holding. Трехстороннее соглашение о принципах подписано в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Катар. При этом, как сообщили в пресс-службе компании, условия и сумма сделки будут известны позже.

«Мы недавно вступили в переговоры, и, конечно, сегодняшнее соглашение только фиксирует наше с Power International Holding намерение о сделке, и в перспективе необходимо будет обсудить и закрепить все условия и процедуру купли-продажи, поэтому пока рано говорить о конкретных цифрах, сумме сделки и так далее. Мы удовлетворены, что в качестве стратегического инвестора выступает такая авторитетная и стабильная компания, как PIH, к тому же ее очень хорошо знают в Казахстане, у холдинга в нашей стране немало проектов и все они достаточно успешные», - цитируют в пресс-службе председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева.

Решение о продаже ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» было принято 20 января на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. А сегодня, в рамках подписанного соглашения, «Казахтелеком», «Самрук-Казына» и Power International Holding договорились об основных условиях приобретения 100% доли участия в «МТ-С».

«Казахтелеком» стал владельцем 100% доли участия в «МТ-С» в 2019 году. В конце января текущего года министерство экономики опубликовало для обсуждения поправки в постановление правительства о некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы, согласно которым предлагалось продать ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». В документе отмечалось, что прямая адресная продажа состоится до конца 2024 года. Публичное обсуждение этих поправок завершилось сегодня, 14 февраля.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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