Школьники в шести регионах Казахстана переведены на дистанционное обучение

В Астане на дистанционное обучение перевели учащихся 0-9 классов первой смены, в Петропавловске – учащихся с 0 по 11 классы, в Кокшетау – учащихся 1-11 классов первой смены, также будет учиться дистанционно первая смена в колледжах. В Костанае студенты первой смены 1-2 курсов колледжей, учащиеся 0-11 классов переведены на онлайн-обучение, в Семее из – учащися 0-1 классов первой смены и студенты колледжей, в Павлодаре – учащиеся предшкольных, 1-4 классов первой смены.

Кроме того, по состоянию на 07:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 36 участках автодорог республиканского значения в 14 областях. В области Абай закрыты семь участков дорог, в Актюбинской области – пять, в Алматинской – один, в Атырауской – один, в Восточно-Казахстанской области – семь участков, в Жамбылской области – один, в области Жетысу – два участка, в Карагандинской области – один, в Костанайской области – один, в Кызылординской области – один, в Павлодарской области – один, в Северо-Казахстанской области – один, в Туркестанской области – два, в области Улытау – два участка.