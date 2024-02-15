Больше трети продаж новых автомобилей в январе пришлись на китайские машины

Продажи новых автомобилей в январе 2024 года составили 11 244 штуки и выросли по сравнению с январем прошлого года на 8,1%, сообщает «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

В пятерку самых продаваемых в январе брендов вошли Hyndai (27,7%), Kia (10,9%), Chery (9,6%), Chevrolet (7,1%) и Jac (6,7%).

При этом 38,5% продаж всех новых автомобилей в январе пришлись на машины китайского производства. Среди китайских брендов, помимо Chery и Jac, в пятерку вошли Jetour, Haval и Changan.

В «Қазақстанның Автокөлік Одағы» отметили, что дефицита автомобилей на рынке сейчас нет, а продажи в январе «традиционно являются самыми низкими в году».

В прошлом году в Казахстане было продано 198,7 тыс. автомобилей, что является историческим рекордом. В автосоюзе ожидали замедления рынка после рекордных результатов.