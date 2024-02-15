Больше трети продаж новых автомобилей в январе пришлись на китайские машины

Продажи в январе выросли на 8,1%
Продажи новых автомобилей в январе 2024 года составили 11 244 штуки и выросли по сравнению с январем прошлого года на 8,1%, сообщает «Қазақстанның Автокөлік Одағы».
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