В Алматы задержан каракалпакский активист Акылбек Муратов

Активист каракалпакской диаспоры Акылбек Муратов был задержан в Алматы поздно вечером 15 февраля, об этом «Власти» в телефонном разговоре сообщила его сестра Фариза Нарбекова.

По ее словам, активист был задержан около 10 вечера.

«К нему пришли домой два человека в штатском, сказали, что они из МВД, проверили его документы и забрали», – сказала она.

Муратов сообщал, что в его задержании участвовал представитель Каракалпакстана, не уточнив, из какого ведомства.

Правозащитная организация Freedom for Eurasia также сообщила, что задержание произошло по запросу Узбекистана.

Фариза Нарбекова рассказала, что активисту вменяют пункт 1 статьи 244 уголовного кодекса Узбекистана – это изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку.

В ночь задержания Муратову был предоставлен государственный адвокат, сегодня планируется, что под защиту его возьмет адвокат, предоставленный правозащитниками.

Нарбекова также сказала, что о его задержании проинформированы международные правозащитные организации.

В 2022 году в Казахстане были задержаны пятеро других каракалпакских активистов – Кошкарбай Торемуратов, Жангелды Джаксымбетов, Раиса Худайбергенова, Зиуар Мирманбетова и Тлеубике Юлдашева. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана). Все они вышли из-под ареста в прошлом году, но получили отказ в статусе беженца в Казахстане. Акылбек Муратбай сообщал, что теперь им нужно получить убежище в третьих странах.

Также по обвинению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева. Он скончался в январе 2024 года - у него случился инфаркт на фоне продолжительного стресса.

9 декабря 2022 года участники каракалпакских этно-культурных объединений и члены Ассамблеи народа Казахстана направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву с просьбой обратить внимание на преследования этнических каракалпаков на территории страны и предоставить арестованным активистам статус беженца.