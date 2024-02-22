Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз отложены предположительно до лета, сообщает DW со ссылкой на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она заявила, что ожидает создания необходимой переговорной базы до начала выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

«Это займет некоторое время», - сказала она.

По ее словам, возможно, Евросоюз «будет готов к началу лета».

Сейчас Еврокомиссия работает над «рамками по руководящим принципам» переговоров с Украиной, которые затем должны единогласно одобрить все 27 стран ЕС.

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начались в середине декабря 2023 года.