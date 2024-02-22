Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены

Предположительно, они возобновятся летом
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз отложены предположительно до лета, сообщает DW со ссылкой на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она заявила, что ожидает создания необходимой переговорной базы до начала выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.
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