Журналист Думан Мухаммедкарим пожаловался на пытки при транспортировке из суда в СИЗО

Журналист Думан Мухаммедкарим, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма», пожаловался на жестокое обращение по пути из суда в Конаеве в СИЗО в Талдыкоргане. В знак протеста, а также требуя открытого суда над собой, он нанес себе увечье. Об этом корреспонденту «Власти» сообщил в телефонном разговоре его адвокат Галым Нурпеисов.

Нурпеисов рассказал, что инцидент произошел в субботу. По словам адвоката, после суда его подзащитного скрутили, вывели практически волоком и жестко бросили в неутепленный и никак не отапливаемый автозак. Когда Мухаммедкарима только привезли на суд, он сказал об этом и попросил, чтобы после разбирательства его не везли обратно.

«Но его посадили обратно в этот автозак, пристегнули наручниками к сидушке и с открытым люком повезли из Конаева обратно в Талдыкорган. Во-первых, холодно, во-вторых, задувает», – сказал адвокат.

По словам Нурпеисова, подобное жестокое обращение квалифицируется как пытки.

«В сидушке находился гвоздь, и чтобы хоть как-то обратить внимание на весь вот этот беспредел, он им начал протыкать себе руку», – также добавил он.

По приезду в Талдыкорган Мухаммедкарима поместили в больницу, перевязали и поставили ему необходимые уколы против инфекций.

По заявлению журналиста о жестоком обращении началась проверка, и рассмотрение дела приостановлено до 29 февраля для принятия решения по этой проверке.

Адвокат Галым Нурпеисов поясняет, что кроме жестокого обращения причиной протеста Мухаммедкарима стало рассмотрение его дела в закрытом режиме, для чего защита не видит никаких законных оснований, а также отсутствие какой-либо доказательной базы у обвинения.

Нурпеисов также говорит, что экспертизы, которые предоставила в суд и готовится предоставить сторона защиты, а также опрос Мухтара Аблязова, за прямой эфир с которым судят Мухаммедкарима, полностью опровергают все аргументы обвинения, включая вменяемую статью о финансировании экстремизма.

Так, по словам Нурпеисова, реквизиты для сбора на адвокатов Мухтару Аблязову, упомянутые в комментарии к прямому эфиру Мухаммедкарима, не могли быть использованы: «Мухтар Аблязов сказал: эти счета, которые для донатов [на оплату услуг адвокатов во Франции] показывались в комментариях на эфире у Думана, были заблокированы еще до этого. Он также сказал, что поступления от того, что показал Думан в своем эфире, не увеличились и не уменьшились».

Нурпеисов также пояснил, что его подзащитный отказался от адвокатов из-за опасений за их безопасность. Защита дважды объявляла отвод судье, в том числе из-за несоблюдения презумпции невиновности. По словам Нурпеисова, когда он начал выдвигать требования, судья напомнил ему о том, что дело рассматривается в закрытом режиме.

«Я ответил судье, что, во-первых, (на тот момент – В.) постановление не вступило в законную силу, и я в любом случае молчать не буду. Тогда Думан и сказал, что в целях моей защиты, чтобы у меня, как у адвокатов Айгерим Тлеужановой и Каласа Нурпеисова, не ставили вопрос о лишении лицензии, он принимает решение защиты меня путем отказа от услуг адвокатов на суде первой инстанции», – пояснил адвокат.

Однако он вновь вернется под защиту адвокатов, если суд переведут в открытый режим.