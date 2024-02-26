Родные погибших на шахте имени Костенко просят установить мемориал в центре Караганды

Родные погибших горняков на шахте имени Костенко в Карагандинской области обратились к президенту с просьбой установить мемориал в память о них в центре Караганды. Они разместили свое обращение в Instagram.

По их словам, руководство шахты обозначило, что местом памятника станет сама шахта имени Костенко.

«Семьи погибших категорически против расположения мемориала на территории шахты – на месте, где оставили жизни 46 человек. Находиться на территории шахты сложно, многим после этого требуется медицинская и психологическая помощь», – говорят в обращении родные.

Кроме того, они отмечают, что шахта находится далеко от города, и добираться туда очень сложно. Родные уже обращались в местные органы власти, но там им ответили, что в городе и так достаточно памятников.

«Караганда – город шахтеров, мемориал в центре города станет самой уместной точкой для почтения памяти о наших близких. (...) Это не только наша утрата – это утрата всего города, всей страны. Мы считаем, что наши близкие погибли как герои, хотим чтить память о них, водить детей и внуков к мемориалу», – говорят они, добавляя, что памятник может стать единым местом памяти всех погибших шахтеров, не только на шахте имени Костенко, но и в трагедиях на шахте имени Ленина и «Казахстанской».

28 октября прошлого года на шахте имени Костенко произошел взрыв, в результате которого погибли 46 человек. После этого президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау». В итоге новым инвестором стала группа компаний Allur, которой владеет бизнесмен Андрей Лаврентьев. Предприятие же переименовали в Qarmet. Новый инвестор запретил возобновлять работы на шахте до исключения всех возможных факторов повторения трагедии. В декабре прошлого года правительственная комиссия подтвердила стопроцентную вину работодателя.