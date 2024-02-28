Казахстанским детям будут присваивать ИИН сразу после рождения

Мажилис в среду на пленарном заседании во втором чтении принял поправки в некоторые законодательные акты по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата в сфере информатизации. Среди поправок, предложенных депутатами, - присваивать ИИН новорожденным сразу после рождения, не дожидаясь присвоения ФИО, чтобы исключить риски потери персональных данных.

Также законопроект обязывает операторов связи установить льготные тарифы для лиц с инвалидностью, обеспечить функционирование технологии широковещательной передачи сообщений на своих сетях, то есть мгновенно отправлять смс-сообщения при ЧС, в целях избежаний ситуации в Алматы при землетрясении, и предоставлять мобильные станций связи в распоряжение оперативных штабов по их запросу при ЧС, включая и социального характера.

Кроме этого, в Казахстане появятся виртуальные операторы связи, которые будут использовать инфраструктуру одного или нескольких операторов сотовой связи.

Также законопроектом предусматривается строительство волоконно-оптических линий связи вдоль автомобильных дорог, закрепление мест для сетей связи в генеральных планах и проектах детальной планировки, создание анти-фрод центров при Национальном банке по предотвращению мошенничества и введение «единого окна» национальной инновационной системы, что обеспечит доступ к мерам поддержки инновационной деятельности и позволит увидеть проекты, финансируемые из нескольких источников.