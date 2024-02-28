Казахстанским детям будут присваивать ИИН сразу после рождения

Это должно исключить риски утери персональных данных новорожденных
Мажилис в среду на пленарном заседании во втором чтении принял поправки в некоторые законодательные акты по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата в сфере информатизации. Среди поправок, предложенных депутатами, - присваивать ИИН новорожденным сразу после рождения, не дожидаясь присвоения ФИО, чтобы исключить риски потери персональных данных.
Еще по теме:
- Первые дни 2024 года депутаты мажилиса проведут в регионах
- Депутаты мажилиса потребовали от правительства долгосрочных мер по решению проблем в теплоэнергетике
- Мажилис принял закон, предусматривающий выплату детям половину инвестдохода Нацфонда
- Мажилис ратифицировал соглашение с Узбекистаном по контролю за перемещением энергоресурсов через границу
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые