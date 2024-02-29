Бектенов поручил холдингу «Байтерек» увеличить доли отечественных товаров в закупках

Как сообщает пресс-служба главы кабмина, дочерние организации холдинга поддержали предприятия несырьевых отраслей экономики на 2,8 трлн тенге, что на 45% больше, чем в 2022 году. Было поддержано более 71 тыс. компаний и организаций, не относящихся к субъектам квазигосударственного сектора, на сумму 2,5 трлн тенге. Общий объем финансирования в сфере АПК за 2023 год составил 665,2 млрд тенге. Создано более 6 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и оказано услуг на 3,8 трлн тенге.

По итогам заседания глава правительства отметил, что необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок холдинга и кардинально увеличить долю отечественных товаров, а предприятия, получающие господдержку, в свою очередь, должны постоянно наращивать внутристрановую ценность.

«Везде красной нитью должно проходить увеличение внутристрановой ценности. Если мы оказываем предпринимателю поддержку, он должен взять на себя встречные обязательства – наладить в Казахстане производство тех товаров, которые он сейчас импортирует, повышать производительность труда и уровень заработных плат работников, привлекать в качестве субподрядчиков и поставщиков казахстанские предприятия», - сказал Бектенов.

Также он сообщил, что правительство готовит комплекс мер по повышению внутристрановой ценности и развитию отечественного производства.