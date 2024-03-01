Ерлан Кожагапанов задержан по подозрению в коррупции

Он водворен в ИВС департамента полиции Алматы
Антикоррупционная служба подтвердила, что в рамках досудебного расследования задержан бывший вице-министр культуры и спорта по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.
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