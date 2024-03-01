Он водворен в ИВС департамента полиции Алматы
Ерлан Кожагапанов задержан по подозрению в коррупции
фото Жанары Каримовой

Антикоррупционная служба подтвердила, что в рамках досудебного расследования задержан бывший вице-министр культуры и спорта по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

«В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Алматы. Расследование продолжается», - говорится в сообщении Антикора.

В ведомстве не указали имя задержанного, но КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что это Ерлан Кожагапанов. С 2019 по 2021 год он занимал пост вице-министра культуры и спорта.

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