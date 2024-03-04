В Казахстане на треть снизилось количество звонков с подложных номеров – МВД

99% всех киберпреступлений в Казахстане приходится на интернет-мошенничество. Только в 2024 году в стране зарегистрировано 3 645 таких преступлений, и их рост по сравнению с прошлым годом составил 8,3%, сообщил в понедельник в ходе заседания комитета мажилиса заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев.

«Сегодня указанным видом преступлений поражены практически все страны, в том числе развитые в области информационных технологий. За последние 7 лет их количество в Казахстане выросло более чем в 10 раз, с 2046 в 2017 году до 21 637 в 2023 году. Такие преступления составляют 19% от общего количества зарегистрированных в прошлом году преступлений и 50% от всех мошенничеств. При этом только в прошлом году причиненный гражданам ущерб составил 21 млрд тенге», - привел данные Рысбаев.

Он добавил, что в этом году в Казахстане зарегистрировано 3 645 интернет-мошенничеств, с ростом на 8,3% - это 18% от общего количества преступлений и 43% - от всех мошенничеств. Правоохранительными органами задержано и привлечено к ответственности почти 2 тыс. лиц, причастных к совершению 4 тыс. интернет-мошенничеств, потерпевшим возмещен ущерб в размере 850 млн тенге.

Как уточнил замминистра, в основном такие преступления совершаются из-за рубежа либо с использованием зарубежных интернет-ресурсов. Кроме того, часто мошенники используют «дропы» - это когда человек соглашается, чтобы его банковская карта стала транзитной для украденных денег за определенные проценты, и «перегоняют» через свои карты похищенные деньги на зарубежные счета либо криптовалюту. По данным МВД, по таким схемам из страны выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем теряются из-за различных теневых схем криптовалютной системы.

«МВД принимает необходимые меры по профилактике и раскрытию указанных преступлений: активно взаимодействуем с операторами связи по блокировке зарубежных фрод-звонков, пресечено 44 млн попыток таких соединений. В результате на 1/3 снижено количество мошенничеств от имени сотрудников банков», - сообщил Рысбаев.

По его словам, в регионах действуют специализированные группы «Киберпол», которыми в 2023 году раскрыто более 3,7 тыс. таких преступлений, гражданам возмещено 850 млн тенге. Задержан и привлечен к уголовной ответственности 1 891 человек, из них 460 изобличены в совершении мошенничеств в отношении двух и более лиц. Кроме того, правоохранительными органами выявлено и передано в министерство культуры и информации для блокировки 6,1 тыс. интернет-ресурсов, в том числе 3 тыс. – с признаками мошенничеств.