Митинг «За достойную жизнь женщин!» согласовал акимат Алматы

Акимат Алматы согласовал проведение митинга «За достойную жизнь женщин!» 7 марта в парке им. Ганди. Об этом своей странице в Facebook сообщила организатор митинга, Бибинур Шералиева, основательница социального дома Rahym для женщин, оставшихся в трудной ситуации, а также член регионального общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии Amanat. При этом организаторы ежегодного феминистского митинга 8 марта в Алматы в этом году не смогли получить разрешение. Они посчитали согласование отбиранием повестки.

В комментарии «Власти» Бибинур Шералиева рассказала, что на митинге «За достойную жизнь женщин!» спикеры в первую очередь поднимут вопросы прав женщин и детей при разводе и будут требовать рассчитывать размеры алиментов на основе расходов на ребенка.

Кроме того, будет говориться о семейных ценностях и традициях, так как в Казахстане большое количество разводов. Другой темой на митинге станет необходимость трудоустройства женщин после 50 лет – организатор митинга отмечает, что в этом возрасте трудно устроиться на работу, а до пенсии женщинам ждать еще 10 лет.

Также будут подниматься проблемы закредитованности многодетных матерей, женщин-инвалидов, пенсии и пенсионный возраст женщин, права ВИЧ-инфицированных женщины и женщин, освободившиеся из мест лишения свободы, темы многоженства и женского предпринимательства. Отдельной темой станет декретный отпуск многодетных матерей, а также недавний инцидент с утечкой личных данных медицинского обследования студенток КазНУ.

По словам Шералиевой, каждый спикер митинга – крупный общественный деятель с опытом работы 15-20 лет. Организаторы ожидают, что на митинг придут целевые группы спикеров, «у каждого по 30-40, 50 человек будет».

Шералиева также сообщила, что не с первого раза получила согласование митинга.

«Я много лет занимаюсь общественной деятельностью, очень много раз обращалась. И в этот раз я согласование получила, потому что очень много вопросов, которые я выдвигала и в парламент, и в законодательство, и министрам, были приняты, и, наверное посчитали, что те предложения, которые я вношу, они в реальности в нашем обществе необходимы», - сказала она.

По ее словам, заявку на митинг подавали на 6, 7 или 8 марта. Одобрение на 7 марта она связывает с тем, что многие спикеры хотели поздравить женщин с праздником.

«Вообще, мы ставим лозунг, что 8 марта – это не про цветы, это про равенство», – также сказала она.

Шералиева подчеркнула, что цель митинга – донести до нового правительства законодательные предложения, которые не были приняты предыдущим кабмином.

Ранее оргкомитет марша и митинга 8 марта в Алматы неоднократно подавал уведомления на проведение марша и митинга «За свободу и безопасность казахстанских женщин», однако получил отказы. Официальная причина отказов – «существует угроза нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему». В феврале оргкомитет сообщил, что получил 10 отказов. Активистки также подали уведомление на митинг за право проведения митинга 8 марта, но тоже получили отказ. В феврале и марте активистки, а также жительницы Алматы провели серию одиночных пикетов в поддержку феминистского марша и митинга 8 марта.

В своем Instagram оргкомитет митинга и марша сообщил, что не имеет отношения к согласованному митингу 7 марта в парке им. Ганди.

Со-основательница «Феминиты» и одна из организаторок марша и митинга 8 марта Жанар Секербаева в комментарии «Власти» также отметила, что таким образом акимат отбирает повестку у фемдвижения.

«Государство вместо того чтобы требования произносили низовые активистки, хочет, чтобы эти требования были сглажены или произнесены совсем иными людьми», – констатирует она.

Секербаева считает, что государству крайне неприятно, что оргкомитет 8 марта в Алматы смог мобилизовать большое количество девушек, женщин, которые ежегодно посещают феминистский митинг. Она напомнила, что феминистские собрания в Алматы проводятся еще с 2017 года.

«Попытки отобрать у нас и количество людей, и повестку, и наш день выглядят жалко. Потому что мы продолжим свою борьбу, мы не останавливаемся, и женщинам, нам, активисткам, исследовательницам, наши голоса не перекрыть», – сказала она.