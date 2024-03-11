Казахстан увеличит объемы транзита нефти через территорию Азербайджана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Азербайджан провел переговоры с лидером страны Ильхамом Алиевым. Они обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.

Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Также лидеры стран приняли участие в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этому предшествовало открытие казахстанского терминала и запуск первого поезда сообщением Китай – Казахстан – Азербайджан 28 февраля.

На брифинге для СМИ в своем выступлении президент Казахстана отметил, что сегодняшняя церемония открытия железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан «действительно очень важное мероприятие».

«Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал», – подчеркнул в свою очередь Ильхам Алиев.

Также Токаев сообщил, что они с президентом Азербайджана «говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспия».

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны соглашение между министерством транспорта Республики Казахстан и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов; протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между министерствами образования о сотрудничестве от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры; меморандум о взаимопонимании между министерствами цифрового развития в области исследования и использования космического пространства в мирных целях; соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH); соглашение между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и государственной нефтяной компанией Азербайджана о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики и меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти и др.

Также Токаев принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. В своем выступлении он отметил, что «страны располагают значительным экономическим потенциалом», и считает, что «следующие успехи не за горами».

«Действительно, спектр сотрудничества очень широкий, мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, не говоря о нефти и газе», - подчеркнул президент Казахстана.

Он полагает, что деятельность Высшего межгосударственного совета придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран.

В ходе первого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, цифровых коммуникаций и культурно-гуманитарного взаимодействия.