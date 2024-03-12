Товарооборот Казахстана и России сократился на 0,5% за 2023 год

По итогам 2023 года товарооборот Казахстана с Россией составил $26 млрд — на 0,5% меньше, чем годом ранее. В то же время объем инвестиций из России в Казахстан увеличился сразу на 40,1% до $1,76 млрд, сообщает Finprom.kz .

Экспорт за этот период увеличился на 12% до $9,78 млрд, а импорт сократился на 7% до $16,1 млрд.

В основном Казахстан отправлял в Россию продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (на $2,8 млрд), машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты ($2,6 млрд), а также металлы и изделия из них ($1,8 млрд).

Большую часть импорта составили металлы и изделия из них ($3,3 млрд), машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты ($3,1 млрд), а также продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары ($3,1 млрд).

Доля России в структуре экспорта Казахстана составила 12,4%, а импорта — 26,5%. В структуре же товарооборота Казахстана на Россию приходится 18,6%.

Размер обязательств Казахстана перед инвесторами из России продолжает снижаться: по итогам трех кварталов 2023 года их объем составил $15,8 млрд – на 19% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Большая часть российских инвестиций в Казахстан пришлась на обрабатывающую промышленность — $6,1 млрд (на 8,1% меньше, чем годом ранее). На втором месте расположилась сфера оптовой и розничной торговли – $3,6 млрд, на третьем — горнодобывающая промышленность и разработка карьеров $2,4 млрд. В топ-5 отраслей также вошли электроснабжение и строительство.

Сейчас субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 совместных проектов на сумму $26,5 млрд. Дополнительно прорабатываются 67 совместных проектов на $14 млрд.