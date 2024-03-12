Защита Куандыка Бишимбаева настаивает на том, что видео из рестобара получены следствием незаконно

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжилось предварительное слушание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой. Адвокаты Бишимбаева заявили, что следствие получило видео с камер наблюдения в рестобаре «БАО» незаконно. Также они утверждают, что их подзащитный не успел дать показания.

По версии адвокатов Бишимбаева, он предоставил следствию пароль от телефона Салтанат Нукеновой, чтобы они провели анализ ее переписки с родственниками, братом и психиатром, однако «следователь ограничилась только осмотром галереи». В этой связи защита ходатайствует о незамедлительном назначении криминалистической экспертизы телефона погибшей с восстановлением всех имеющихся материалов и составить объективный протокол осмотра.

«Мы заявляли ходатайство следователю, но его проигнорировали, и жалобу тоже прокуратура проигнорировала», - заявила адвокат Назкен Кусаинова.

Защита Бишимбаева также говорит, что два фото Салтанат Нукеновой с травмами – «сомнительного доказательства», так как неизвестна дата отправления. В этой связи они просят не использовать их в качестве доказательства вины их подзащитного.

Кроме этого, адвокаты заявили, что к восстановлению видеозаписей с камер заведения был привлечен специалист из частной структуры, а не из «МВД, КНБ, Минюста».

«В качестве специалиста может быть привлечено незаинтересованное в деле лицо, обладающее необходимыми знаниями. (Был привлечен – В.) технический специалист, непонятно, что за специальность. В материалах дела нет никаких материалов о том, в какой области знаний он является специалистом», - сказала Кусаинова, не понимая, почему был привлечен специалист не из госучреждения, а «обычное частное лицо, которое владеет каким-то видеосалоном».

«Неизвестно, на каком основании записи были восстановлены и переданы сотрудникам полиции, переданы без протокола выемки и так далее. Таким образом, видеозаписи регистраторов были добыты следователем незаконным путем», - добавила она, считая, что при таких обстоятельства они не могут выступать как доказательства по делу и должны быть исключены.

Также зашита заявила, что Бишимбаев не был допрошен по существу обвинения, так как «в начале следствия по психологическим причинам он не давал показания, потом частично немного давал, а 10 января заболел, из-за чего просил перенести проверку показаний на неделю».

«Однако 12 января следователь объявил об окончании досудебного расследования. Прокуратура не рассмотрела жалобу. Генпрокуратура также. Следственный суд также не рассмотрел эти жалобы. В связи с чем подсудимый имеет право давать показания в любой момент судебного следствия. Бишимбаев готов давать показания, и мы вынуждены заявлять данные ходатайства, так как далее такой возможности не будет, если будут присяжные», - сказала Кусаинова.

В этой связи она ходатайствовала провести проверку показаний Бишимбаева на месте происшествия «с целью проверки уточнений сведений».

Адвокаты также утверждают, что в показаниях свидетелей есть множество нестыковок, а обвинение по статье «Истязание» орган досудебного расследования никак не проверил.

Кроме прочего, защита ходатайствовала о проверке счетов Салтанат Нукеновой.

В свою очередь защита потерпевшей стороны не поддержала заявленные ходатайства. Адвокат Жанна Уразбахова заявила, что оснований для возврата дела на доследование нет, а для проведения экспертизы был привлечен независимый эксперт-нейрохирург, который и подтвердил заключение первой экспертизы: смерть наступила от острой субдуральной гематомы. Кроме того, Бишимбаев был допрошен по существу обвинений – и «есть шесть протоколов допросов».

«Четыре раза он отказался давать показания. На двух допросах он дал пояснения и по окончанию расследования он давал показания. Некорректно говорить, что он не был допрошен», - сказала она.

Также, по ее словам, на видео с камер наблюдения видно, как Бишимбаев избивал Нукенову,

«Из записи, полученной в ходе досудебного расследования, четко видны неоднократные целенаправленные удары по жизненно важным органам тела потерпевшей Нукеновой, от которых наступила смерть последней. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы только по голове Нукеновой было нанесено тупым твердым предметом более 12-13 ударов», - сказала она, напомнив, что статья 104 (причинение смерти по неосторожности) заключается в действиях или бездействии, нарушающих те или иные правила предосторожности и причинявшихся в результате в смерти другого человека.

«Однако в материалах уголовного дела из фото-, видеодоказательств ясно видна картина произошедшего – это были целенаправленные удары по жизненно важным органам потерпевшей Нукеновой. Таким образом, невозможно исключить вышеуказанные доказательства, так как они являются вещественными в рамках данного уголовного дела», - заявила адвокат.

Другой адвокат стороны потерпевшей Игорь Вранчев также отметил, что видеозаписи, на которых зафиксирован факт избиения Бишимбаевым Нукеновой и которые его защита просит исключить как якобы полученные с нарушением закона, были восстановлены по причине того, что Бишимбаев их же и удалил с регистратора после совершения преступления с целью сокрытия следов.

Защита потерпевшей стороны попросила суд отклонить все ходатайства защиты Бишимбаева и назначить дату главного судебного разбирательства.