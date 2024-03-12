Суд над Куандыком Бишимбаевым пройдет с участием присяжных

Главное судебное разбирательство над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым по обвинению в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой пройдет с участием присяжных заседателей. Об этом его защита ходатайствовала на предварительном слушании.

На основании части 3 статьи 636 Уголовно-процессуального кодекса судья Специализированного межрайонного суда Астаны по уголовным делам Айжан Кульбаева посчитал необходимым удовлетворить ходатайство о рассмотрении дела в суде с участием присяжных.

Между тем ходатайства о переквалификации статьи 99 на 104 Уголовного кодекса, о признании недопустимым эксперта в области нейрохирургии и протокола допроса специалиста по восстановлению видеозаписи в качестве доказательства, а также о проведении следственного эксперимента с участием Бишимбаева и о направлении запроса в банки по счетам Салтанат Нукеновой суд отклонил.

Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта. Меру пресечения Бишимбаеву в виде содержания под стражей продлили на 6 месяцев.

«Назначить главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Бишимбаева, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 110, пункта 5 части 2 статьи 99 УК РК, в отношении Байжанов, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 432, 434 УК РК, в общем порядке в открытом судебном заседании судом с участием присяжных заседателей 27 марта в 10 часов с применением средств аудио и видео фиксации», - зачитала постановление судья.

На главное судебное разбирательство вызовут 300 кандидатов присяжных заседателей из единого списка.

Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит.