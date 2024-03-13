США отправят Украине новый пакет военной помощи на $300 млн

США обещают в ближайшее время отправить Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, в который войдут боеприпасы, оружие и оборудование, сообщает Русская служба ВВС . Это первый транш помощи от США Украине этом году.

В официальном сообщении Пентагона указывается, что в рамках нового пакета Украина получит противовоздушные ракеты «Стингер», дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые гранатометы, патроны для огнестрельного оружия, взрывные заряды, запчасти и другое дополнительное оборудование.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что новый пакет помощи удалось направить за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Однако этой помощи Украине недостаточно, подчеркнул он и призвал конгресс как можно быстрее одобрить закон о выделении намного более значительной суммы. Речь идет о $60 млрд.

Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд долларов уже одобрил сенат, но он по-прежнему заблокирован в Палате представителей из-за позиции сторонников экс-президента Дональда Трампа и назначенного ими спикера Майка Джонсона. Часть республиканцев настаивает на помощи Украине при условии ужесточения контроля на южной границе США и мерах по борьбе с нелегальной миграцией, а часть принципиально высказывается против оказания помощи Киеву.

Во вторник также стало известно, что новый пакет помощи Украине выделит Дания: она отправит снаряды и артиллерийские системы на сумму $336 млн.