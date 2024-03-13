59 сотрудников госорганов и СпецЦОНов проверяют на причастность к незаконной регистрации старого автотранспорта

Агентство по финансовому мониторингу сообщило , что проверяет причастность 59 сотрудников СпецЦОНов и госорганов к незаконным схемам первичной регистрации старых грузовых автомобилей и автобусов. При регистрации в информационную систему вносились недостоверные данные о годе выпуска транспортного средства для уменьшения регистрационного сбора.

В агентстве напомнили, что государство стимулирует ввоз новых грузовых автомобилей и автобусов в страну, и поэтому ставка регистрационных сборов зависит от возраста ввозимого транспортного средства. Так, если транспортное средство старше пяти лет, то необходимо заплатить 2 500 МРП (9 млн 230 тыс. в 2024 году), а если ему нет и двух лет, сбор сократится до 0,25 МРП (923 тенге в 2024 году).

В агентстве отмечают, что граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили и автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.

«Только по выявленным фактам за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге. Проверяется причастность 59 должностных лиц СпецЦОН и работников госорганов», - сообщило ведомство.

Незаконная первичная регистрация транспортных средств осуществлялась несколькими способами.

В первом случае для регистрации организаторы схем предоставляли в СпецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска для уплаты минимальной ставки первичного сбора. В некоторых случаях регистрация проводилась в онлайн режиме через портал е-Gov. Транспортное средство регистрировалось как приобретенное от официального дилера с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые. В других случаях выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора.

«В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на транспортные средства, ввезенные контрабандным путем», - также сообщили в агентстве.

Первичная регистрация транспортных средств производилась работниками СпецЦОНов путем «ручного» внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.

Сейчас агентство исключило возможность внесения данных в таком режиме в обход информационных систем, чтобы пресечь незаконную регистрацию автотранспорта в будущем. Совместно с НАО «Правительство для граждан» ведомство работает также над внесением изменений и дополнений в правила деятельности госкорпорации на законодательном уровне.