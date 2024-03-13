Адвокаты в Казахстане получат законодательное право публиковать опровержение на заявления органов следствия

Адвокаты получат право публиковать опровержение на заявления органов уголовного преследования, так как информация последних может «создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия». Также им предоставят возможность вносить в суд наравне с обвинительным актом акт защиты. Такие нормы прописаны в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», который в среду в первом чтении рассмотрел мажилис.

«Первый блок направлен на усиление защиты прав граждан и предпринимателей. В нем предусмотрены такие меры, как исключение необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования; исключение возможности возврата дела прокурору для “доработки” нарушений и восполнения неполноты досудебного расследования; введение запрета на использование в качестве доказательств показаний лица, ранее пребывавшего в качестве свидетеля, имеющего право на защиту; предоставление возможности заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей», - сказал депутатам министр юстиции Азамат Ескараев.

Кроме того, законопроектом устанавливается обязательное согласование с прокурором ревизии и проверки субъектов предпринимательства, устанавливается срок действия санкции по осуществлению обыска, личного обыска и выемки в 10 суток, вводятся кратные штрафы по некоторым уголовным правонарушениям для обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы.

Второй блок поправок предлагает усилить роль адвокатов в уголовном процессе.

«В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что, в свою очередь, способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу. Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд акт защиты, документ противоположный обвинительному акту», - пояснил Ескараев.

А поскольку органы уголовного преследования размещают в СМИ информацию, что «может создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия, очерняя фигуру подозреваемого», законопроектом предлагается предоставить адвокату возможность публиковать на это опровержение. Однако устанавливается требование, что защитник не должен разглашать данные досудебного расследования.

Более того, документом расширяется перечень документов, с которых адвокат вправе снимать копии, обязывает незамедлительно направлять эксперту все дополнительные и уточняющие вопросы защитника по назначенной экспертизе, а также дает ему право знакомиться с объектами экспертизы.

В рамках блока «дебюрократизация уголовного процесса» предусматривается ведение уголовного дела в электронном формате по умолчанию, без учета мнения участников уголовного процесса. Также планируется ввести дистанционную очную ставку и производство досудебного расследования по месту нахождения потерпевшего. Как пояснил глава Минюста, это важно при расследовании дел по интернет-мошенничествам.

Отдельным блоком вносятся изменения в виды и порядок назначения уголовных наказаний, совершенствуется институт условно-досрочного освобождения, улучшается правовое положение осужденных и усиливаются режимные требования и охраны учреждений уголовно-исполнительной системы.

В целом, подчеркнул министр, менее чем за 8 лет в Уголовный кодекс внесены поправки 70 законами, в УПК – 69 законами, в том числе законами, концепция которых не предусматривала его корректировку.

«Нарушение стабильности законодательства негативно отражается на правоприменительной практике и качества защиты прав и свобод граждан. В этой связи предлагается механизм, не позволяющий вносить в эти кодексы бесконечные поправки», - сообщил Ескараев.

Таким образом, заверил он, в будущем поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы будут вносить не более одного раза в год.