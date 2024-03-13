При обнаружении повреждений домов из-за землетрясения жителям Алматы нужно обращаться в районный акимат

Алматинцам, обнаружившим повреждения зданий после землетрясения, нужно будет обратиться с заявлением в районный акимат, приложив к нему фотоматериалы, сообщили в городском акимате.

Заявления будут рассматривать комиссии из представителей департамента по чрезвычайным ситуациям, управления градостроительного контроля, районных архитекторов и других уполномоченных органов.

На основе заявления члены комиссии проводят выездной осмотр здания для предварительного определения уровня повреждений – являются ли они свидетельством нарушения несущих конструкций или касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.

«Все материалы районных комиссий аккумулируются в управлении городского планирования и урбанистики, затем направляются в Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА). В свою очередь специалисты КазНИИСА дают заключение о причинах и степени повреждения того или иного объекта», – также разъяснили в акмате.

В случае повреждения социальных объектов все ремонтные работы будут производиться за счет бюджетных средств.

Если были повреждены отделочные элементы многоквартирных жилых домов, то ремонтные работы необходимо производить за счет средств кондоминиума.

«В случае выявления повреждений, несущих угрозу целостности зданий, средства на восстановительные работы будут выделяться из бюджета государственных органов», – также добавили в акимате.