Программа, в которой пострадавшую от бытового насилия уговаривали примириться с мужем, будет закрыта – Балаева

Программа «Бірақ...», вышедшая на государственном телеканале «Хабар», где в прямом эфире ведущий уговаривал пострадавшую от бытового насилия героиню примириться с мужем, будет закрыта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.

Министр написала, что программа «Бірақ...» вышла 11 марта на канале «Хабар» и должна была не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения. Но в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества.

Национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное, считает министр.

«Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала. Данное ток-шоу будет закрыто», – написала Балаева.

В выпуске шоу приняла участие героиня, находившаяся в браке 18 лет и страдавшая от бытового насилия. После того, как муж нанес ей перелом руки, она уехала от него с детьми в другой город, а после того, как он нашел ее, пришла за помощью в кризисный центр. Супруг появился на телепрограмме неожиданно для нее и стал просить прощения. При этом ведущий уговаривал героиню разрешить супругу видеться с детьми. Шоу вызвало возмущение в социальных сетях. Перед съемками шоу была договоренность, что на съемках не будет присутствовать муж героини, однако создатели передачи нарушили это обещание.