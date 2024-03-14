Ранее депутаты «Ак жол» предложили ввести повышенные ставки для курящих людей
Минздрав не планирует вводить дифференцированные тарифы ОСМС для граждан
ФОТО СВЕТЛАНЫ РОМАШКИНОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство здравоохранения выступает против введения отдельных счетов для казахстанцев в системе обязательного медицинского страхования и не планирует вводить повышенные тарифы для населения, которое ведет нездоровый образ жизни, как ранее предложили депутаты мажилиса от фракции партии «Ак жол». Об этом журналистам в четверг в кулуарах в сенате заявил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

«В рамках нашей системы солидарного обязательного социально-медицинского страхования предполагаются для всех работников, работодателей, для всего населения единые стандарты, единые ставки взносов и отчислений. Во всех остальных странах, кроме Сингапура, имеется вот такая солидарная страховая ответственность. Соответственно, в нашей системе не предполагается внедрение отдельных процентных ставок или отдельного индивидуального счета», - сказал Султангазиев.

Вице-министр подчеркнул, что если разделить Фонд обязательного медстрахования по индивидуальным счетам, то человек просто не сможет накопить на дорогостоящее лечение.

«Завтра, когда необходимо будет получать медицинскую помощь, достаточно дорогостоящую, например, замена тазобедренного сустава стоит от полутора миллионов тенге, некоторые операции по трансплантации стоят 10 млн тенге, соответственно (при личном накопительном счете – В.), практически набрать эту сумму нереально», - объяснил он.

В этой связи, добавил Султангазиев, система и называется социальной и работает по принципу солидарности, где «вносят все, а потребляют – по нуждам».

Накануне депутат мажилиса от фракции партии «Ак жол» Ержан Бейсенбаев предложил министру здравоохранения Акмарал Альназаровой отказаться от повышения платежей в ОСМС, демонополизировать систему медицинского страхования и ввести рыночные и конкурентные механизмы, персонализировать счета граждан в организациях страхования, выработать методики определения страховых взносов в зависимости от состояния здоровья и образа жизни каждого конкретного гражданина, а также разделить страховую и солидарную часть ОСМС.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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