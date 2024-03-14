Свыше 320 гидротехнических сооружений в Казахстане представляют угрозу прорыва – МЧС

По результатам проведенных министерством водных ресурсов и ирригации обследований установлено, что свыше 320 гидротехнических сооружений представляют угрозу прорыва, в зоне подтоплений в этом случае окажется 481 населенный пункт, в которых проживает более 1,5 млн человек, сообщил в четверг в ходе брифинга и.о. начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Жомарт Аскаров.

«На паводковую обстановку могут повлиять состояния гидротехнических сооружений. По результатам последних проведенных обследований министерства водных ресурсов и ирригации установлено, что из имеющихся 1 502 подпорных ГТС 537 требуют ремонта. При этом потенциальную угрозу населению при возможном прорыве представляют 322 ГТС, из них на 105 требуется проведение ремонта», – сказал Аскаров.

Кроме того, в зоне риска подтоплений находятся также 217 населенных пунктов. Аскаров подчеркнул, что помимо природных факторов подтоплению способствовало отсутствие или слабая пропускная способность водоотводных каналов, арыков, отсутствие арычнодренажной системы внутри пострадавших населенных пунктов.

При этом в министерстве заверяют, что текущая паводковая обстановка по стране на сегодняшний день относительно стабильная, а в населенных пунктах продолжаются работы по откачке воды и вывозу снега, очистке водоотводных каналов, арыков и водопропускных сооружений.

«На случай возможного затопления подготовлен 3 031 пункт приема эвакуируемого населения и участков размещения сельскохозяйственных животных, обновлены маршруты, определен спецтранспорт», - обещают в МЧС.