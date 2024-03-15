Казахстан за границей называют территорией памятников, констатировал Токаев

Казахстан за границей называют территорией памятников из-за большого количество монументов как исторического прошлого, так и советского периода, констатировал глава государства Касым-Жомарт Токаев. В пятницу в ходе третьего заседания Национального курултая он высказал мнение о необходимости изменить ономастическую политику и сделать акцент на общенациональных ценностях.

«В последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам. Это весьма неприятная ситуация. Подобный подход деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений», - заявил президент.

Поэтому, убежден глава государства, в ономастической политике, наряду с действительно значимыми историческими деятелями, важно сделать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе идеалы государственности, таких как независимость, республика, единство.

«Если мы хотим сохраниться как единая страна, состояться как сильное государство, то нам нужно всегда помнить об этом», - высказался Токаев.

По его убеждению, примером для казахстанцев и их потомков «должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных», что « особенно актуально в условиях современной геополитической ситуации».