Все население сектора Газа страдает от острой нехватки продовольствия – ООН

Согласно новому докладу Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), массовый голод может ждать сектор Газа уже в ближайшем будущем – в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) считают, что в северных провинциях он может быть объявлен уже до мая. Об этом сообщается на сайте новостей ООН.

Все население Газы – а это около 2,3 млн человек – страдает от «острой» нехватки продовольствия, в том числе 1,11 млн человек столкнулись с «катастрофическим» отсутствием продовольственной безопасности.

По сравнению с предыдущим анализом в декабре, на 79% больше жителей Газы столкнулись с катастрофическим уровнем голода с середины февраля до середины марта, а с настоящего момента до июля прогнозируется рост на 92%. Сейчас практически все семьи в Газе ежедневно пропускают приемы пищи: в частности, на севере почти в двух третях домохозяйств люди проводили целые сутки без пищи по крайней мере 10 раз за последние 30 дней, сообщает ФАО, а от острого недоедания страдает каждый третий ребенок в возрасте до двух лет.

«Если не будут предприняты шаги по прекращению боевых действий и расширению доступа к гуманитарной помощи, массового голода будет не избежать», – заявила заместитель генерального директора ФАО Бет Бекдол.

По данным ФАО, военные действия приводят к прекращению поставок воды, продовольствия и топлива, во всех секторах, связанных с производством продуктов, произошел коллапс, а в результате боевых действий или преждевременно забиты в связи с голодом от 60 до 70% домашнего скота.

«Палестинцы в Газе страдают от ужасающего голода и терпят лишения. Это самое большое число людей, столкнувшихся с катастрофическим голодом, когда-либо и где-либо зарегистрированное Интегрированной классификацией фаз продовольственной безопасности», - также заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что кризис можно остановить, если ввести немедленное гуманитарное прекращение огня, и призвал в этой связи израильские власти обеспечить полный и беспрепятственный доступ к помощи на всей территории Газы. В международное сообщество он попросил поддержать гуманитарные усилия и предотвратить «немыслимую» катастрофу.