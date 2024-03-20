2023 год стал самым теплым более чем за 170 лет – ООН

Температура у поверхности земли в 2023 году была примерно на 1,45 °C выше среднего значения доиндустриальной эпохи 1850–1900 годов, и в целом прошлый год стал самым теплым за все 174 года наблюдений, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на доклад о состоянии климата на планете Всемирной метеорологической организации (ВМО). В докладе подтверждаются озвученные в начале года выводы ученых, что планета нагревается рекордными темпами.

«Мы подаем всему миру красный сигнал тревоги. Помимо потепления воздуха особое беспокойство вызывают наблюдавшиеся в 2023 году явления – беспрецедентное потепление океана, отступление ледников и потеря антарктического морского льда», - заявила генсек ВМО Селеста Сауло, представляя доклад.

«Тревогу вызывает буквально каждый показатель. Некоторые значения не просто бьют, а сокрушают рекорды. И изменения ускоряются», - также отметил генсек ООН Антониу Гутерриш.

В докладе отмечается, что долгосрочное повышение глобальной температуры вызвано увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере.

Метеорологи ООН предупреждают, что 2024 год может оказаться еще теплее.

Напомним, что, согласно Парижскому соглашению, мир договорился сократить выбросы и сдержать повышение температур на планете в этом веке на уровне 1,5°С, в худшем случае 2°С к доиндустриальному уровню. В противном случае ученые предрекают катастрофические последствия изменения климата для жизни на земле.