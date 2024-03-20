Запрет на оборот вейпов в Казахстане закрепил парламент

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сенаторов в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» и принял его. Документ запрещает оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, а также их рекламу.

«В связи с введением уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них депутатами сената предложено дополнить закон нормами, исключающими административную ответственность за указанные деяния», - озвучила депутат Гульдара Нурумова поправки, внесенные сенаторами.

Кроме того, депутаты сената предложили запретить рекламу товаров с использованием элементов товарного знака и названия известного наименования некурительных табачных изделий (вейпов), а также их рекламу при проведении различных мероприятий, в том числе, розыгрышей, призов, лотерей.

Как подчеркнула Нурумова, эти поправки не меняют концепцию закона и не ухудшают его содержание.

Законом также направлен на поддержку медицинских работников. Детям медработников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, будут предоставлять гранты на обучение в вузах, в приоритетном порядке – места в дошкольных организациях, а медработникам по остродефицитным специальностям, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, выплачивать единовременную денежную выплату в размере 100-кратной величины минимальной заработной платы, возмещать транспортные расходы, связанные с проездом.