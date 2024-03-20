Арест каракалпакскому правозащитнику Акылбеку Муратову продлили до 12 месяцев

В среду Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил арест каракалпакскому правозащитнику Акылбеку Муратову, который был задержан в феврале по запросу властей Узбекистана. Он будет находиться под стражей до 15 февраля 2025 года.

После протестов в Каракалпакстане летом 2022 года Муратов регулярно освещал ситуацию с преследованием каракалпаков в социальной сети X.

В прошлом октябре сообщалось, что спецслужбы начали угрожать одному из родственников Муратова в Навои, требуя, чтобы Муратов прекратил освещать события в Каракалпакстане. Через неделю правозащитник сообщил, что советник генерального консула Узбекистана в Алматы также просил его «смягчить тон» публичных выступлений по каракалпакской проблеме, выразив обеспокоенность тем, что некоторые высказывания активиста в интернете и в интервью прессе могут быть «раздуты» средствами массовой информации.

Муратов был задержан в Алматы 15 февраля, в 17 февраля суд арестовал его на 40 суток. 23 февраля он получил свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане – оно действительно три месяца, и потом может быть продлено на такой же срок.

25 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Казахстан обязан не экстрадировать каракалпакского активиста Акылбека Муратова в Узбекистан, где ему грозит политически мотивированное преследование.

«Уголовное дело, возбужденное против Муратбая в Узбекистане, – это явный пример возмездия против ярого правозащитника. Предъявленные ему обвинения необоснованны и должны быть сняты, а Казахстан должен немедленно освободить его из-под стражи», – говорит в заявлении HRW старший исследователь по Центральной Азии Мира Ритман.

После июльских протестов в Каракалпакстане пятеро каракалпакских активистов были задержаны в Казахстане. Узбекистан требовал их экстрадиции, обвиняя в различных преступлениях - от «призывов к массовым беспорядкам» до «посягательства на конституционный строй».

Они провели год под экстрадиционным арестом в Казахстане, но в Узбекистан выданы не были. В то же время Казахстан отказал всем им в предоставлении политического убежища в стране. Часть активистов после выхода из изоляторов попыталась получить убежище за рубежом, другая - все еще остается в стране.