Минимум 12 человек погибли, десятки ранены при теракте в Москве

В Москве трое неизвестных в камуфляже и с автоматами открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», погибли минимум 12 человек, десятки ранены. В здании также раздались взрывы, начался пожар.

Как сообщают «Важные истории» в Telegram, неизвестные открыли огонь около 20:00. Известно о гибели как минимум 12 и ранении 35 человек. Их тела лежат в зале.

Также в Крокус Сити Холле раздались взрывы. Очевидица трагедии рассказала «Важным историям», что нападавшие подожгли зал, где находились люди. Дым поднимается на много метров, начала рушиться крыша. Пожарные не могут приступить к тушению и ожидают силовиков.

По некоторым данным, в здании могут находиться заложники, сообщает Meduza.

Baza пишет, что в здании заблокированы более 100 человек.

Позднее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на МЧС, что пожарные эвакуировали порядка 100 человек, ведется спасение людей с крыши.

«​Крокус Сити Холл» — одна из крупнейших концертных площадок Москвы вместимостью до 9,5 тыс. человек. На концерт были проданы все билеты.