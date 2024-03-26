Число жертв теракта в Подмосковье увеличилось до 139 человек

Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта выросло до 139 человек, сообщают «Важные истории» . 40 из них были расстреляны террористами, 45 – погибли при пожаре. На сегодняшний день опознаны всего 75 жертв.

По версии Следственного комитета, террористы зашли в здание в 19:58 и вышли из него в 20:11, стрельба продлилась всего 13 минут. После нападавшие сбили на машине семью с детьми.

В Следственном комитете утверждают, что подозреваемые признали вину и дали показания о заказчиках теракта и пособниках.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник» террористы расстреляли людей, а потом подожгли концертный зал. Пожарные не могли долго приступить к тушению, так как ждали силовиков. Около сотни людей оказались заблокированными в здании, позднее их эвакуировали через крышу. По последним данным, всего пострадали 180 человек, 110 человек находятся в больницах.

Нападавших было четверо, они скрылись и были позднее задержаны в Брянской области. Все они граждане Таджикистана, утверждают правоохранительные органы РФ. Всего ФСБ сообщала о задержании 11 человек по делу о теракте.

Власти России заявили, что нападавшие «имели соответствующие контакты на украинской стороне» и после совершения теракта пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. Однако ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГИЛ, террористическая организация также опубликовала видео расстрела от лица боевиков. Владимир Путин на совещании силовиков накануне признал, что теракт в «Крокусе» совершили радикальные исламисты, но потом опять свел все к Украине и «нацистам».

ФСБ утверждает, что теракт был тщательно спланирован. Двое подозреваемых в теракте, по данным близкого к силовикам Telegram-канала SHOT, минимум пять раз за две недели до теракта посещали «Крокус Сити Холл».