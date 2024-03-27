Он примет участие в сессии Боаоского азиатского форума
Токаев посетит Китай с рабочим визитом
фото пресс-службы президента Казахстана

28-29 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Китай, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках визита запланированы участие Токаева в сессии Боаоского азиатского форума и ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

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