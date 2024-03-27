Токаев посетит Китай с рабочим визитом

В рамках визита запланированы участие Токаева в сессии Боаоского азиатского форума и ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

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