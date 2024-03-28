Военный суд приговорил военнослужащего, обвиняемого в гибели Айкоркем Мелдехан, к семи годам лишения свободы

Ранее суд первой инстанции вынес оправдательный приговор в отношении военнослужащего
28 марта судебная коллегия по уголовным делам Военного суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор первой инстанции по делу о гибели 4-летней Айкоркем Мелдехан во время Январских событий. Суд постановил отменить оправдательный приговор и признать виновным военнослужащего Арман Жумана по ст.451 ч.2 п.1 УК - в превышении власти, с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия
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