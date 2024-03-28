Военный суд приговорил военнослужащего, обвиняемого в гибели Айкоркем Мелдехан, к семи годам лишения свободы

28 марта судебная коллегия по уголовным делам Военного суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор первой инстанции по делу о гибели 4-летней Айкоркем Мелдехан во время Январских событий. Суд постановил отменить оправдательный приговор и признать виновным военнослужащего Арман Жумана по ст.451 ч.2 п.1 УК - в превышении власти, с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия

Военнослужащему назначили 7 лет лишения свободы.

«Вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами», - приведено в сообщении Верховного суда.

15 октября 2023 года суд первой инстанции оправдал военнослужащего Армана Жумана по делу четырехлетней Айкоркем Мелдехан и вынес частное постановление в отношении отца девочки, требуя возбудить против него дело по статье 119 Уголовного кодекса «Оставление в опасности».

Четырехлетняя Айкоркем Мелдехан была застрелена 7 января 2022 года в машине, когда ее отец с ней и двумя другими детьми поехал на поиски работающего магазина. 6 января 2023 года дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а 13 июля дело было возобновлено. Оно рассматривалось в закрытом режиме.