В МВД сообщили о задержании еще 25 подозреваемых в вымогательстве у шахтеров в Карагандинской области

В Карагандинской области оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группировки, которая причастна к 12 преступлениям, передает Polisia.kz.

«Потерпевшие являются работниками АО “Кармет”, индивидуальными предпринимателями и студентами высших учебных заведений. Подозреваемые совершали преступления, дерзко нарушая общественный порядок, избивали, вымогали имущество и отбирали деньги», - отмечается в сообщении.

Всего задержаны 25 членов группировки, из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков у них изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств.

Сейчас проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

О задержании преступной группы, причастной к фактам вымогательства у рабочих Qarmet, сообщалось в декабре прошлого года. В МВД тогда сообщали, что были задержаны 10 человек, которые путем «угроз, морального и физического давления», вымогали деньги у шахтеров. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность группировки к 15 таким фактам. Кроме того, задержанные подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района Карагандинской области.

В феврале в МВД сообщили, что полицейские Карагандинской области совместно с коллегами из ДКНБ провели на территории региона второй этап задержания членов преступной группировки, которые занимались вымогательством у работников Qarmet и жителей города Абай, и задержаны еще восемь членов группировки. При этом семеро задержанных в декабре подозреваются в вымогательствах на общую сумму более 55 млн тенге и причастности к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО «Казақстан темір жолы».