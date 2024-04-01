Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину по делу об отмывании денег

В Астане в понедельник началось главное судебное разбирательство по делу Кайрата Сатыбалды, которому предъявлено обвинение в легализации (отмывании) доходов, добытых преступным путем. В начале судебного процесса он полностью признал свою вину.

«Кайрат Сатыбалды совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 - легализация денег, полученных преступным путем. То есть вовлечение в незаконный оборот денег, полученных преступным путем, последствием совершения сделок в виде конверсии и перевода имущества, представляющего дохода от уголовного правонарушения», – зачитал обвинение прокурор Елдар Нурмаханов.

На вопрос судьи Баглана Идирисова признает ли подсудимый вину, Сатыбалды ответил: «Признаю, уважаемый суд. В полном объеме».

Следующее заседание отложено на неопределенный срок.

Племянник бывшего президента Казахстана Кайрат Сатыбалды был арестован в марте и осужден в сентябре 2022 года на шесть лет лишения свободы за организацию схем хищения из «Казахтелекома». При этом Антикор и другие ведомства ранее заявляли, что расследуют несколько уголовных дел в отношении Сатыбалды.

В середине декабря прошлого года Антикор отчитывался, что обеспечил возврат в Казахстан $120 млн, незаконно выведенных за пределы страны Кайратом Сатыбалды. Ведомство не сообщало, откуда были возвращены средства и каким образом обеспечивался их возврат. При этом оно называло только сумму в 912 млрд тенге, которые были возвращены в бюджет и квазигоссектор за последние два года.

Ранее различные структуры ранее уже отчитывались о том, что Сатыбалды добровольно вернул государству многие активы, в числе которых доля в нацкомпании «Казахтелеком», компании в железнодорожной и телекоммуникационной сферах, у него также были изъяты драгоценности на сумму более $200 млн.