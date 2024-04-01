Начало апреля в Казахстане будет дождливым и холодным

Согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», в апреле в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, количество осадков предполагается больше нормы на большей части страны, около нормы – в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, области Жетысу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.

По данным синоптиков, в течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельные дни с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), вероятны гроза и град.

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана пройдут осадки, ночью – в виде дождя и снега. 3 и 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, 8-9 в области Улытау, Карагандинской и Жамбылской областях, 9 апреля – в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу.

Также по республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны – гололед. Осадки прекратятся в начале декады на западе страны, а в середине декады – на большей части республики.

В первых числах декады на большей части Казахстана похолодает. На северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7°С, днем +3+8°С, но с 4 апреля постепенное температура повысится ночью до 0+5°С, днем до +12+20°С. В конце декады опять ожидается спад температуры ночью до -2-7°С, днем до +5+12°С. На юге и юго-востоке температура воздуха понизится ночью до -5+3°С, днем до +5+15°С, затем повысится ночью до +3+10°С, днем до +13+23°С. А в конце декады вновь похолодает ночью до -3+5°С, днем до +7+15°С. На западе Казахстана основной температурный фон ночью +2+9°С, днем +13+20°С.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температура воздуха повысится на севере, востоке и в центре страны ночью до +2+10°С, днем до +15+25°С; на юге и западе – ночью до +7+13°С, днем до +17+27°С.

Однако синоптики не исключают похолодания во второй и третьей декадах: «При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны – ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С».