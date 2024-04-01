Пик паводков еще не пройден – Токаев

В Казахстане отсутствует прогнозная работа по предупреждению и предотвращению паводков, а между государственными органами нет координации и коммуникаций, заявил в понедельник в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что произошедшее в стране – это халатность и непрофессионализм чиновников и поручил разработать механизм прогнозирования кризисных ситуаций.

Как заявил Токаев, паводки этого года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет.

«О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались», - констатировал президент.

Он отметил, что между профильным министерством и акиматами отсутствует четкий алгоритм коммуникации, тогда как министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям.

«Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные», - поручил он.

В целом Токаев раскритиковал работу госорганов в подготовке к паводковому периоду: «Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию».

Президент заверил, что государство примет меры по выплате компенсации населению, однако «финансовые и политические потери более чем значительные».

«Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий», - пообещал Токаев.

Глава государства отметил, что «пик нынешних паводков еще не пройден», поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Нацгвардии, Вооруженных сил и КНБ, так как ситуация может «в любой момент резко ухудшиться». Поэтому сейчас первостепенная задача – не допустить человеческих жертв.

Токаев также раскритиковал утвержденную правительством концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, заявив, что план действий по ее реализации носит «декларативный характер» и не позволят комплексно решить проблему паводков.

«Компетентные учреждения не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц», - высказал мнение глава государства.

Вместе с тем он поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах, а до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий.

Он также предупредил правительство и акимов, что им пора уже начать подготовку к летнему периоду, так как «вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия», что бы не получилось как сейчас - «проснулись, и вдруг обнаружили, что наступили паводки». Здесь президент считает возможным использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» по моделированию паводков в восточных регионах страны.