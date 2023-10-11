Проблемы обеспечения продовольственной безопасности рассмотрели на заседании Совбеза

В частности, президент обозначил главным приоритетом обеспечение населения доступным и качественным продовольствием, подчеркнув, что ценообразование должно быть прозрачным на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, также необходимо бороться с непродуктивными посредниками.

Глава государства отметил, что перспективы физической доступности продовольствия неразрывно связаны с ростом производительности труда, модернизацией сельского хозяйства и отечественной аграрной науки.

Актуальным вопросом он также назвал активизацию работы по защите земель от деградации, новые подходы к системной организации процесса обновления парка сельскохозяйственной техники и создание собственного семенного фонда, адаптированного к местным условиям.

Особое внимание было уделено мерам государственной поддержки сферы сельского хозяйства. Токаев подчеркнул, что субсидирование должно работать на повышение производительности в агропромышленном комплексе. Он поручил при распределении субсидий учитывать региональные особенности, размеры посевных площадей и выбор сельскохозяйственных культур.

Наряду с этим президент обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы инфраструктурной поддержки сельскохозяйственного производства (создание рабочих мест на селе, повышение эффективности системы фитосанитарной и ветеринарной защиты и др.). При этом правоохранительным органам поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам заседания Токаев даны конкретные поручения правительству и уполномоченным органам, направленные на укрепление продовольственной независимости, повышение экономической доступности продуктов питания и более полную реализацию потенциала отечественного агропромышленного комплекса.